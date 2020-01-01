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Большинство украинцев согласилось бы получать зарплату в конвертах

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21% респондентов работают неофициально.
Больше половины украинцев готовы получать часть зарплаты неофициально
Больше половины украинцев готовы получать часть зарплаты неофициально
depositphotos.com

Больше половины украинцев (53,1%) готовы получать часть зарплаты неофициально. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

“Согласились бы работать официально (на основании записи в трудовой книжке или письменного договора) и получать часть зарплаты “в конверте“ 53%. 16,6% ответили, что они официально трудоустроены и сегодня получают часть заработной платы “в конверте““, - сказано в исследовании.

53,1% украинцев готовы получать часть зарплаты неофициально
53,1% украинцев готовы получать часть зарплаты неофициально
razumkov.org.ua

В то же время, 51,9% респондентов сказали, что неофициально работать не готовы. 30,8% опрошенных украинцев сказали, что пошли бы на работу и без официального трудоустройства.

51,9% респондентов неофициально работать не готовы
51,9% респондентов неофициально работать не готовы
razumkov.org.ua

21% респондентов в данное время работают неофициально.

Напомним, в Минэкономики прокомментировали рост безработицы в Украине.

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Теги: рынок труда, работа, неофициальное трудоустройство, неофициальная зарплата
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