У Зеленского считают, что рост ВВП увеличится после открытия рынка земли

Если нардепы примут закон об открытии рынка земли, то ВВП в стране начнет расти.

В Украине ожидают рост ВВП на 1,5% после открытия рынка земли. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в интервью для The Report Company, пишет Сегодня.

“Мы прогнозируем увеличение темпов роста ВВП примерно на 1,5% в результате реформы рынка земли, а также увеличение прямых иностранных инвестиций в более широком масштабе в сельскохозяйственный сектор“, – сказала она.

Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.

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