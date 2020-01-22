Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского считают, что рост ВВП увеличится после открытия рынка земли

Комментариев: 1
Если нардепы примут закон об открытии рынка земли, то ВВП в стране начнет расти.
В Украине ожидают рост ВВП после открытия рынка земли
В Украине ожидают рост ВВП после открытия рынка земли
depositphotos.com

В Украине ожидают рост ВВП на 1,5% после открытия рынка земли. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в интервью для The Report Company, пишет Сегодня.

Мы прогнозируем увеличение темпов роста ВВП примерно на 1,5% в результате реформы рынка земли, а также увеличение прямых иностранных инвестиций в более широком масштабе в сельскохозяйственный сектор“, – сказала она.

Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: ВВП, Офис президента, рынок земли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2020, 19:49
Оценка:  +1
гость
Для того, чтобы начался рост ВВП надо или самим работать или инвесторов привлекать.Ни того, ни того команда Зе делать не в состоянии из-за своей тупости. Только рсппродавать могут последнее имущество, как те забулдыги пьяницы !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь