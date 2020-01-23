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Нацбанк снова ослабил гривну

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После вчерашнего укрпеления гривна начала падать относительно доллара. В то же время евро снова подорожал.
Гривна начала падать
Гривна начала падать
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 23 января, ослабил гривну на восемь копеек, до 24,33 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 22 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,331 гривны;

– 100 евро – 26,9843.

Отметим, что на межбанковском валютном рынке доллар вырос на 17 копеек до 24,41-24,45 гривен. А курс евро на межбанке превысил 27 грн (27,0316-27,0759).

Напомним, в Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс евро
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