Нацбанк снова ослабил гривну

После вчерашнего укрпеления гривна начала падать относительно доллара. В то же время евро снова подорожал.

Национальный банк Украины на четверг, 23 января, ослабил гривну на восемь копеек, до 24,33 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 22 января.

Читай также: Резервы Украины: В чем НБУ хранит государственные средства

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,331 гривны;

– 100 евро – 26,9843.

Отметим, что на межбанковском валютном рынке доллар вырос на 17 копеек до 24,41-24,45 гривен. А курс евро на межбанке превысил 27 грн (27,0316-27,0759).

Напомним, в Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram