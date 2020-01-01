Украина исчерпала квоты ЕС на мед за три недели

Украинские экспортеры используют возможности 19 из 40 тарифных квот ЕС, выделенных на 2020 год.

Украинские компании за три недели использовали квоту ЕС на мед, которая в 2020 году выросла до 6000 тонн в год. Об этом сообщает Евроинтеграционный портал.

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Среди других товаров больше всего уже использованы квоты на солод и пшеничную клейковину (72%), виноградный и яблочный соки (67%), сахар (28%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (25%), яйца и альбумины (20%).

С начала года украинские экспортеры используют возможности 19 из 40 тарифных квот.

Тарифные квоты позволяют украинским производителям экспортировать продукцию в страны ЕС по льготной или нулевой ставке пошлины. Экспортировать можно и без использования квот, но тогда нужно платить пошлину в полном объеме.

Напомним, Украина сократила экспорт сахара более чем вдвое.

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