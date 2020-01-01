Украина исчерпала квоты ЕС на мед за три недели
Украинские компании за три недели использовали квоту ЕС на мед, которая в 2020 году выросла до 6000 тонн в год. Об этом сообщает Евроинтеграционный портал.
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Среди других товаров больше всего уже использованы квоты на солод и пшеничную клейковину (72%), виноградный и яблочный соки (67%), сахар (28%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (25%), яйца и альбумины (20%).
С начала года украинские экспортеры используют возможности 19 из 40 тарифных квот.
Тарифные квоты позволяют украинским производителям экспортировать продукцию в страны ЕС по льготной или нулевой ставке пошлины. Экспортировать можно и без использования квот, но тогда нужно платить пошлину в полном объеме.
Напомним, Украина сократила экспорт сахара более чем вдвое.
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