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Зеленский обсудил в Давосе новый транш МВФ

Комментариев: 5
Президент обсудил с директором-распорядителем МВФ реализацию новой программы расширенного финансирования.
Зеленский во время переговоров с Георгиевой
Зеленский во время переговоров с Георгиевой
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает Офис главы государства в среду, 22 января.

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В частности, Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.

На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году.

Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

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Теги: МВФ, Давос, Владимир Зеленский, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (5)
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BROKER666    23.01.2020, 12:36
Оценка:  +7
BROKER666
ниже отписавшиеся пядарасты, валите нахyй на .ру или вам, твари, на Укр-ресурсах мёдом помазано?
гость  (аноним)  23.01.2020, 12:30
Оценка:  0
гость
А Маркарова что, в кроссовках на встречу пришла? Уже бы чуни или валенки обула, может ее любимый МВФ пожалел бы ее.
ANDREICH    23.01.2020, 12:15
Оценка:  -2
ANDREICH
продасть землю України тоді й грошики прийдуть щоб їх вкрасти
гость  (аноним)  23.01.2020, 12:02
Оценка:  -1
гость
Попрошайки за своей обычной работой ! Иной работы они не знают и не умеют делать!
гость  (аноним)  23.01.2020, 11:58
Оценка:  0
гость
Так МВФ же заявила что денег не будет пока не будут выполнены все требования по реформам и борьбе с коррупцией.
Кстати:В Давосе Гончарук учил инвесторов говорить Слава Украине
Это сейчас в Украине котируется выше чем взятка чиновнику?
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