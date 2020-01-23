Зеленский обсудил в Давосе новый транш МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает Офис главы государства в среду, 22 января.
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В частности, Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.
На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году.
Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.
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