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Названы первые претенденты на гранты от Фонда стартапов

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Стартапы на стадиях pre-seed получать гранты в размере до 25 000 долларов, seed - до 50 000 долларов.
Власти начинают финансировать стартапы
Власти начинают финансировать стартапы
depositphotos.com

Украинский фонд анонсировал презентацию первых 12 стартапов, которые смогут претендовать на получение грантового финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

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Отметчается , что 12 стартапов отобрали из более чем 130 заявок.

25 января презентуют:

  1. GeoDesign.info
  2. FieldBI
  3. WellSpeak
  4. ООО “МОССТ“
  5. Правомен (@Pravomanbot)
  6. Pytag
  7. FlameBlocks
  8. АероДрон
  9. Инновационные POS-технологии
  10. Framiore
  11. BioBin
  12. BIOC

“На рассмотрении у экспертов пребывает еще 400 заявок. Среди основных критериев, которыми они руководствуются - коммерческая ориентированность стартапа, пребывание проекта на ранней стадии развития, инновационность продукта, а также сильная команда лидеров и ориентированность на глобальный рынок“, - говорится в сообщении.

Стартапы на стадиях pre-seed получать гранты в размере до 25 000 долларов, seed - до 50 000 долларов.

“Наша приверженность будет на стороне финансово ориентированных стартапов, содержащих инновационную IT-разработку или высокотехнологичный продукт для бизнеса, а также имеют сильную и мотивированную команду лидеров, стремящихся завоевать своим продуктом мировой рынок“, - заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ищет 15 стартапов для поездки в Кремниевую долину.

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Теги: фонд, стартап, стартапы, Финансовая помощь
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