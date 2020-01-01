Названы первые претенденты на гранты от Фонда стартапов
Украинский фонд анонсировал презентацию первых 12 стартапов, которые смогут претендовать на получение грантового финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
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Отметчается , что 12 стартапов отобрали из более чем 130 заявок.
25 января презентуют:
- GeoDesign.info
- FieldBI
- WellSpeak
- ООО “МОССТ“
- Правомен (@Pravomanbot)
- Pytag
- FlameBlocks
- АероДрон
- Инновационные POS-технологии
- Framiore
- BioBin
- BIOC
“На рассмотрении у экспертов пребывает еще 400 заявок. Среди основных критериев, которыми они руководствуются - коммерческая ориентированность стартапа, пребывание проекта на ранней стадии развития, инновационность продукта, а также сильная команда лидеров и ориентированность на глобальный рынок“, - говорится в сообщении.
Стартапы на стадиях pre-seed получать гранты в размере до 25 000 долларов, seed - до 50 000 долларов.
“Наша приверженность будет на стороне финансово ориентированных стартапов, содержащих инновационную IT-разработку или высокотехнологичный продукт для бизнеса, а также имеют сильную и мотивированную команду лидеров, стремящихся завоевать своим продуктом мировой рынок“, - заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ищет 15 стартапов для поездки в Кремниевую долину.
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