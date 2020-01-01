Названы первые претенденты на гранты от Фонда стартапов

Стартапы на стадиях pre-seed получать гранты в размере до 25 000 долларов, seed - до 50 000 долларов.

Украинский фонд анонсировал презентацию первых 12 стартапов, которые смогут претендовать на получение грантового финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

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Отметчается , что 12 стартапов отобрали из более чем 130 заявок.

25 января презентуют:

GeoDesign.info FieldBI WellSpeak ООО “МОССТ“ Правомен (@Pravomanbot) Pytag FlameBlocks АероДрон Инновационные POS-технологии Framiore BioBin BIOC

“На рассмотрении у экспертов пребывает еще 400 заявок. Среди основных критериев, которыми они руководствуются - коммерческая ориентированность стартапа, пребывание проекта на ранней стадии развития, инновационность продукта, а также сильная команда лидеров и ориентированность на глобальный рынок“, - говорится в сообщении.

Стартапы на стадиях pre-seed получать гранты в размере до 25 000 долларов, seed - до 50 000 долларов.

“Наша приверженность будет на стороне финансово ориентированных стартапов, содержащих инновационную IT-разработку или высокотехнологичный продукт для бизнеса, а также имеют сильную и мотивированную команду лидеров, стремящихся завоевать своим продуктом мировой рынок“, - заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ищет 15 стартапов для поездки в Кремниевую долину.

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