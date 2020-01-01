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Зеленский провел переговоры с президентом ЕБРР

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Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель инвестиций в миллиард евро в 2019 году.
Зеленский и Чакрабарти во время встречи
Зеленский и Чакрабарти во время встречи
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти, сообщает Офис главы государства в среду, 22 января.

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Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

“Я очень рад, что наша конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества... Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече“, - отметил Зеленский.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди топ-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.

Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

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Теги: Давос, переговоры, ЕБРР, Владимир Зеленский, Финансовая помощь
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