Кабмин прокомментировал выпуск новых облигаций на €1,25 млрд

Гончарук заявил, что это поможет бюджету экономить два миллиона гривен ежедневно. Средства с нового дешевого займа будут направлены на погашение старого, более дорогого, что позволит сократить расходы на обслуживание госдолга.

Украина выпустила новые 10-летние еврооблигации в евро с процентной ставкой 4,375% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета. Об этом в среду, 22 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что таким образом Украина привлекла 1,25 млрд евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз.

Тем временем премьер-министр в своем Telegram канале заявил, что это поможет Украине сэкономить 2 млн грн ежедневно.

Он пояснил, что за предыдущие годы Украина накопила много долгов по высоким процентам, и на данный момент обслуживание госдолга - самая большая статья расходов из госбюджета.

“Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства“, - написал Гончарук.

Он напомнил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год.

“Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день“, - подчеркнул Гончарук.

По его словам, эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития.

Напомним, Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций.

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