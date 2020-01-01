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Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

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Bitcoin на отметке 8 563 доллара.
Курс биткоина
Курс биткоина
depositphotos.com

По состоянию на четверг, 23 января, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 8,563,04 доллара.

По состоянию на среду, 22 января, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 8,713,79 долларов.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.

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