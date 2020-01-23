Украина — прекрасное место для инвестиций: Гончарук анонсировал льготные условия для инвесторов

Кабмин будет оказывать всяческую поддержку крупным инвесторам.

Украина будет предлагать интересные условия для каждого инвестора. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время утренней встречи в Давосе, пишет премьер на своем канале в Telegram.

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Премьер утверждает, что каждый инвестор, который вложит в Украину более 100 млн долларов, получит гарантии от правительства.

“Специальный закон, который должен быть проголосован в парламенте, предоставит Правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов - от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры“, - пишет премьер.

Также Гончарук пообещал выгодные условия для тех, кто будет участвовать в приватизации государственных объектов.

“Если инвестор покупает предприятие стоимостью от 10 млн долларов, то получит “налоговые каникулы“ - освобождение от налога на прибыль на период до 5 лет. Добавьте сюда возврата инвестиций в модернизацию за 2-5 лет - и это очень привлекательное предложение“, - утверждает Гончарук.

Также премьер анонсировал создание международного арбитража, который будет заниматься решением инвестиционных требований.

“Украина сегодня - прекрасное место для инвестиций. Правительство этим занимается“, - резюмировал Гончарук.

Напомним, Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину.

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