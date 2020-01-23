Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Государство планирует продать около 1500 объектов

Комментариев: 1
Эксперты считают, что план по масштабной приватизации может быть выполнен.
В этом году государство планирует продать около 1500 объектов
В этом году государство планирует продать около 1500 объектов
Скрин видео

В этом году государство планирует продать около 1500 объектов. Отдавать в частные руки планируют самые различные объекты: от салонов красоты и конюшен до огромных предприятий. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Украина — прекрасное место для инвестиций: Гончарук анонсировал льготные условия для инвесторов

Сейчас в собственности государства находится 3655 госпредприятий — 2442 из них сейчас работают, а 1231 — нет. Соответственно, многие предприятия не просто ничего не зарабатывают, но еще и берут деньги у страны на содержание.

Эксперт в экономических вопросах Сергей Фурса считает: главное — что Украина перестанет тратить деньги на убыточные предприятия.

За прошедшие три месяца на приватизацию выставили больше гособъектов, чем за весь прошлый год.

Эксперты считают, что план власти по приватизации вполне может быть успешным, поскольку сегодня Украина стала намного привлекательней для инвесторов.

Напомним, суд вернул государству комбинат хлебопродуктов за 146 млн гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: приватизация, приватизация госпредприятий, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.01.2020, 11:26
Оценка:  0
гость
После этих еврейских мальчиков и соросят в руководстве Украины ее народ станет вообще нищим и будет жить на уровне самых бедных стран не только Европы, но и мира ! Сказочку, что частный инвестор подымет экономику, мы уже слышали ! Оказалось все наоборот, чем в сказке !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь