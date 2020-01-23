Эксперты считают, что план по масштабной приватизации может быть выполнен.

В этом году государство планирует продать около 1500 объектов Скрин видео

В этом году государство планирует продать около 1500 объектов. Отдавать в частные руки планируют самые различные объекты: от салонов красоты и конюшен до огромных предприятий. Об этом сообщает ТСН.

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Сейчас в собственности государства находится 3655 госпредприятий — 2442 из них сейчас работают, а 1231 — нет. Соответственно, многие предприятия не просто ничего не зарабатывают, но еще и берут деньги у страны на содержание.

Эксперт в экономических вопросах Сергей Фурса считает: главное — что Украина перестанет тратить деньги на убыточные предприятия.

За прошедшие три месяца на приватизацию выставили больше гособъектов, чем за весь прошлый год.

Эксперты считают, что план власти по приватизации вполне может быть успешным, поскольку сегодня Украина стала намного привлекательней для инвесторов.

Напомним, суд вернул государству комбинат хлебопродуктов за 146 млн гривен.

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