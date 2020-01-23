Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам

Комментариев: 2
Дочь мужчины уже совершеннолетняя.
Киевлянин выплатил 883,6 тыс гривен своему взрослому ребенку
Киевлянин выплатил 883,6 тыс гривен своему взрослому ребенку
depositphotos.com

Киевлянин одним платежом на сумму 883,6 тыс гривен погасил долг по алиментам. Мужчина не платил денег для дочери около 15 лет. Об этом сообщает Центр межрегионального управления Минюста в Киеве.

Дочь мужчины уже совершеннолетняя.

“Почти 15 лет отец уже совершеннолетне1 Татьяны не платил алименты для ее развития и ежедневных потребностей. Ежемесячно, начиная с марта 2005 года, отец обязывался платить 1/4 часть своих доходов на нужды дочери. Однако благодаря действенным методам воздействия, а именно: временному запрету выезда за границу и управления транспортным средством, он заплатил дочери всю сумму долга 883,6 тысяч гривен“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине увеличился размер алиментов на ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: алименты, деньги на ребенка, выплаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
YO_ZURI    23.01.2020, 12:51
Оценка:  0
YO_ZURI
какой молодец ))
sharry-sharry    23.01.2020, 12:39
Оценка:  +8
sharry-sharry
Да уж...,папаня одно название...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь