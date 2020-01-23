Киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам

Дочь мужчины уже совершеннолетняя.

Киевлянин одним платежом на сумму 883,6 тыс гривен погасил долг по алиментам. Мужчина не платил денег для дочери около 15 лет. Об этом сообщает Центр межрегионального управления Минюста в Киеве.

Дочь мужчины уже совершеннолетняя.

“Почти 15 лет отец уже совершеннолетне1 Татьяны не платил алименты для ее развития и ежедневных потребностей. Ежемесячно, начиная с марта 2005 года, отец обязывался платить 1/4 часть своих доходов на нужды дочери. Однако благодаря действенным методам воздействия, а именно: временному запрету выезда за границу и управления транспортным средством, он заплатил дочери всю сумму долга 883,6 тысяч гривен“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине увеличился размер алиментов на ребенка.

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