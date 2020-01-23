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МВФ видит прогресс Украины во внедрении реформ

Комментариев: 3
В организации готовы рассматривать новую программу трехлетнего финансирования.
Международный валютный фонд видит прогресс Украины
Международный валютный фонд видит прогресс Украины
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Международный валютный фонд видит прогресс Украины во внедрении судебной реформы и реформах экономики и готов после выполнения всех пунктов соглашения рассматривать возможность старта трехлетней программы. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров“, - сказал она на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в МВФ заявили, что работа с Украиной продолжается.

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Теги: МВФ, транш, Финансовая помощь
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.01.2020, 14:19
Оценка:  0
гость
Чем лучше для врагов, тем хуже для страны !
гость  (аноним)  23.01.2020, 13:59
Оценка:  0
гость
а реальные результаты прежде всего приват! и тут проблема выбрать-или коломойский (ведь наверняка обещано!!)) либо мвф (а это имидж страны, стратегия страны, инвесторы и прочее!) какой же сложный выбор))) пока так-размещаем ОЗВГ под 12 процентов (было все лето) и на фиг мвф с его 2-3 процента!
гость  (аноним)  23.01.2020, 13:37
Оценка:  0
гость
Вот это и называется дипломатия: культурно послать на x.y.й прикрыв тем что молодцы, продолжайте! Но пока не увидим РЕАЛЬНЫХ результатов - денег не будет!
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