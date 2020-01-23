МВФ видит прогресс Украины во внедрении реформ

В организации готовы рассматривать новую программу трехлетнего финансирования.

Международный валютный фонд видит прогресс Украины во внедрении судебной реформы и реформах экономики и готов после выполнения всех пунктов соглашения рассматривать возможность старта трехлетней программы. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров“, - сказал она на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в МВФ заявили, что работа с Украиной продолжается.

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