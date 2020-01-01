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МИД закупил чашки и пледы по 1500 грн за единицу

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Почти 600 тыс грн ушло на кафе.
Министерство иностранных дел закупило чашки, цена которых — 1579 грн за штуку
Министерство иностранных дел закупило чашки, цена которых — 1579 грн за штуку
facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел закупило чашки, цена которых — 1579 грн за штуку. Также МИД купил 95 ювелирных изделий по 1810 грн. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Держзакупівлі.Онлайн“.

dzo.com.ua

Также МИД купил 125 пледов на сумму 193 750 грн
Также МИД купил 125 пледов на сумму 193 750 грн
dzo.com.ua

Все покупки министерство совершало у физлиц–предпринимателей. Общая сумма закупок министерства у ФЛП в декабре 2019 составила 681 750 гривен.

Министерство приобрело:

125 пледов на сумму 193 750 грн (цена за единицу — 1550 грн)

120 сувенирных чашек за 189 500 гривен (1 579 гривен за штуку)

95 ювелирных изделий на 172 000 гривен (1 810 гривен за штуку)

140 керамических изделий на 126 500 гривен (903 гривны за штуку)

На услуги кафе и организацию питания МИД потратил 597 000 грн.

Напомним, в Минэкономики объяснили ситуацию с платными услугами на ProZorro.

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Теги: МИД, траты чиновников
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