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Доллар подскочил в обменниках

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Курс продажи американской валюты превысил 24,5 гривен. Европейскую валюту продают по 27,20.
Доллар продолжает дорожать
Доллар продолжает дорожать
Пресс-центр НБУ

Наличный курс доллара снова резко подскочил в обменниках киевских банков, сообщает BIN.ua.

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Так, в четверг, 23 января, курс продажи вырос на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки - на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 10,36 коп. до 26,7142 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,61 коп. до 27,2148 UAH/EUR.

Национальный банк установил курс доллара на 23 января на уровне 24,33 гривен.

Напомним, Нацбанк проиграл важный суд Коломойскому.

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