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Деньги взяли, товар не выслали: Интернет-магазин обманул покупателей на 2 млн грн

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Люди перечисляли деньги в качестве предоплаты, однако продавец так и не выслал товары.
Украинцы продолжают сталкиваться с мошенниками в интернете
Украинцы продолжают сталкиваться с мошенниками в интернете
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Украинцы продолжают сталкиваться с мошенниками в интернете. Многие люди пожаловались на один из сайтов, на котором продается мебель. Украинцы перечисляли предоплату продавцу, а вот товар так и не получили. В полицию поступило уже 250 заявлений. Ущерб украинцев — около 2 млн грн. Об этом сообщает ТСН.

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Мошенники продают мебель дешевле, чем остальные продавцы. Так и заманивают покупателей.

Телефоны, которые указаны на сайте продавца, не работают. Журналисты вместе с обманутыми клиентами поехали в офис, адрес которого указан на сайте магазина. Охранник утверждает, что мебель тут не продают.

ФЛП, на которого зарегистрирован магазин, согласно информации о регистрации юридических лиц, прекратил свою деятельность 13 января.

Человек, на которого зарегистрирован счет прописан в селе Днепропетровской области, староста населенного пункта подтвердила информацию, однако рассказала, что он там давно не живет.

Эксперт Елена Куликова утверждает, что мошенников сегодня очень много, поэтому рекомендует приобретать товары лишь у проверенных продавцов, а также не вносить задаток, если возможно, и требовать чеки.

Напомним, в Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих.

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Теги: мошенники, обман в интернете
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