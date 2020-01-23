ЕС приостановил ввоз мяса птицы с Украины

Решение Евросоюза о приостановке импорта является "ошеломляюще неожиданным" для Украины, заявили в Госпродпотребслужбе.

На территорию Евросоюза временно приостановлен ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Об этом в четверг, 23 января, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, данная информация поступила 22 января вечером от Европейской комиссии.

“ЕС приостановил импорт, не учтя предыдущих партнерских договоренностей. По оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что Украина как член Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения животных безотлагательно проинформировала международных торговых партнеров о случае птичьего гриппа в Винницкой области.

“Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами – членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны“, – добавили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, Украина вошла в топ-5 крупнейших экспортеров курятины.

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