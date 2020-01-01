В Украине определили предприятия для первоочередной приватизации

Для приватизации Кабмин предлагает 20 крупных и более полутысячи малых государственных предприятий.

Правительство провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, Украина уже запустила процесс приватизации госпредприятий.

“В этом году в наш бюджет может поступить шесть млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить прозрачно и на рыночных условиях“, - написал Милованов.

Министр отметил, что Украина является макростабильною: открывает рынки и упрощает регулирование.

“Самым эффективным способом борьбы с коррупцией является дерегулирование. Поэтому мы активно работаем над снижением рисков вмешательства государства в дела бизнеса из-за отмены ненужных, порой, советских норм в нормативных документах. Украина реформирует занятости населения. Минэкономики предлагает ввести трудовые договоры для установления эффективных отношений между работниками и работодателями. Поэтому Украина имеет все шансы для экономического прорыва“, - подчеркнул Милованов.

Напомним, государство планирует продать около 1500 объектов.

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