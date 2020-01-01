Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине определили предприятия для первоочередной приватизации

Комментариев: 0
Для приватизации Кабмин предлагает 20 крупных и более полутысячи малых государственных предприятий.
Кабмин разрешил приватизацию ряда госпредприятий
Кабмин разрешил приватизацию ряда госпредприятий
facebook.com/mineconomdev

Правительство провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, Украина уже запустила процесс приватизации госпредприятий.

“В этом году в наш бюджет может поступить шесть млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить прозрачно и на рыночных условиях“, - написал Милованов.

Министр отметил, что Украина является макростабильною: открывает рынки и упрощает регулирование.

“Самым эффективным способом борьбы с коррупцией является дерегулирование. Поэтому мы активно работаем над снижением рисков вмешательства государства в дела бизнеса из-за отмены ненужных, порой, советских норм в нормативных документах. Украина реформирует занятости населения. Минэкономики предлагает ввести трудовые договоры для установления эффективных отношений между работниками и работодателями. Поэтому Украина имеет все шансы для экономического прорыва“, - подчеркнул Милованов.

Напомним, государство планирует продать около 1500 объектов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: приватизация, Минэкономики, предприятие, предприятия, госпредприятие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь