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Кабмин завершил перепись населения

Комментариев: 1
По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживает 37 млн 289 тыс граждан.
В Украине провели перепись населения
В Украине провели перепись населения
Getty Images

В Украине провели перепись населения, по результатам которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживает 37 млн 289 тыс граждан. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

“37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно проживают за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года“.

В то же время, женщин в Украине почти на 3 млн больше, чем мужчин.

Женщин в Украине почти на 3 млн больше, чем мужчин
Женщин в Украине почти на 3 млн больше, чем мужчин
t.me/dmytro_dubilet

Для проведения исследования Кабмин договорился с мобильными операторами о предоставлении информации. Также правительство получило информацию из пенсионного фонда, госреестров.

Больше всего в Украине трудоспособного населения
Больше всего в Украине трудоспособного населения
t.me/dmytro_dubilet

Больше всего людей проживает в Киеве
Больше всего людей проживает в Киеве
t.me/dmytro_dubilet

Напомним, аналитики оценили экономические возможности украинцев.

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Теги: Дубилет, перепись населения, Кабмин
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.01.2020, 17:15
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гость
Ну что-ж 52 - 37 = 15 . Видно что с 91 года идет быстрое , прекрасное вымирание этой уёбной нации. Такими темпами скоро от них ничего не останется.
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