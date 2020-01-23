Кабмин ответил на решение ЕС об импорте мяса птицы

Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы значительно строже, чем должно быть, сообщили в правительстве Украины.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что решение Евросоюза приостановить импорт мяса птицы из-за птичего гриппа значительно строже, чем должно быть. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, украинская сторона сотрудничает с ЕС, чтобы оперативно скорректировать это решение.

“Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его. На этой и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе“, - сообщил Качка.

Он добавил, что, учитывая важность и срочность этого вопроса, украинская сторона вынуждена приостановить работу над другими важными задачами сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.

“Надеюсь, вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества“, - заявил торгпред.

Напомним, ЕС приостановил ввоз мяса птицы с Украины.

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