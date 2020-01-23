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Кабмин ответил на решение ЕС об импорте мяса птицы

Комментариев: 1
Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы значительно строже, чем должно быть, сообщили в правительстве Украины.
Тарас Качка
Тарас Качка
facebook.com

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что решение Евросоюза приостановить импорт мяса птицы из-за птичего гриппа значительно строже, чем должно быть. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, украинская сторона сотрудничает с ЕС, чтобы оперативно скорректировать это решение.

“Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его. На этой и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе“, - сообщил Качка.

Он добавил, что, учитывая важность и срочность этого вопроса, украинская сторона вынуждена приостановить работу над другими важными задачами сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.

“Надеюсь, вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества“, - заявил торгпред.

Напомним, ЕС приостановил ввоз мяса птицы с Украины.

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Теги: птичий грипп, ЕС, Мясо, Евросоюз, птицы, Импорт, птица, Кабмин Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.01.2020, 18:19
Оценка:  -1
гость
Это как искусный соблазнитель, пообещал девушке райские кущи, поимел и был таков. Нечто подобное произошло и с Украиной , ведомой тупорылыми нациками ! Уроды даже не понимают, куда они затолкали нашу страну !
Путин-Xyйло    23.01.2020, 18:32
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Кацапский понос уже достал!
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