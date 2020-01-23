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Украинцы стали чаще покупать электрокары

Комментариев: 1
В 2019 году в стране было зарегистрировано 7700 электромобилей.
В Украине существенно увеличилось количество электрокаров
В Украине существенно увеличилось количество электрокаров
depositphotos.com

В Украине существенно увеличилось количество электрокаров — на 39%, если сравнивать с 2018 годом. В 2019 году в стране было зарегистрировано 7700 электромобилей. Об этом сообщает Федерации работодателей автомобильной отрасли, пишет Экономическая правда.

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Среди автомобильных брендов украинцы предпочитают Nissan. Эта марка охватывает 43% рынка.

Вторая по популярности у украинцев Tesla - 15% рынка.

На третьем месте — Renault (10% рынка).

Volkswagen и BMW также пользуются спросом.

Напомним, автопроизводство Украины выросло на 10% за год.

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Теги: электрокары, электромобили, машины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.01.2020, 18:14
Оценка:  0
гость
Вообще каждая семья покупает по две-три машины. Машины идут нарасхват, очереди и давки сумасшедшие.
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