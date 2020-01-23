Украинцы стали чаще покупать электрокары
В 2019 году в стране было зарегистрировано 7700 электромобилей.
В Украине существенно увеличилось количество электрокаров — на 39%, если сравнивать с 2018 годом. В 2019 году в стране было зарегистрировано 7700 электромобилей. Об этом сообщает Федерации работодателей автомобильной отрасли, пишет Экономическая правда.
Читай также: Полиция начала останавливать машины с еврономерами: Будут ли штрафовать
Среди автомобильных брендов украинцы предпочитают Nissan. Эта марка охватывает 43% рынка.
Вторая по популярности у украинцев Tesla - 15% рынка.
На третьем месте — Renault (10% рынка).
Volkswagen и BMW также пользуются спросом.
Напомним, автопроизводство Украины выросло на 10% за год.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил