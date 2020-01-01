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Как Brexit повлияет на экономику Украины — эксперт

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Экономисты считают, что у Украины появятся новые возможности.
Brexit запланирован на 31 января
Brexit запланирован на 31 января
depositphotos.com

Выход Великобритании из состава ЕС окажет влияние на экономику многих стран. Эксперты считают, что Brexit откроет новые возможности для Украины. Об этом пишет Сегодня.

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Brexit запланирован на 31 января.

Экономический эксперт Алексей Кущ убежден, что выход Великобритании из ЕС заставит некоторые страны объединятся. Кущ считает, что Украине следует подумать, как “влиться“ в эту структуру.

“Об этой теме громко пока не заявляют, но она тоже будет обсуждаться на форуме. Это перестройка глобальной шахматной доски. Потому что после отделения Великобритании, скорее всего, возникнет новый конгломерат стран, который можно назвать “Новая Британская империя“. Только с центром в Вашингтоне. В нее будут входить Великобритания, США, Канада, может быть, другие страны британского содружества. И этот новый экономический и политический конгломерат будет не только сопоставим, но и даже значительно превышать потенциал Евросоюза. Фактически он станет одной из экономических и политических доминант мира. Отношения с этим новым конгломератом все страны начнут строить с чистого листа. Соответственно, и у Украины возникнет окно возможностей, можно будет попытаться получить и для себя какие-то преференции“, – говорит Алексей Кущ.

Напомним, МВФ прогнозирует возвращение Великой депрессии.

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Теги: Brexit, развитие экономики, мировая экономика
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