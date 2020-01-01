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Маркарова рассказала, для какого бизнеса планируют ослабить финмониторинг

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Усиленные проверки будут проводить для недобросовестных предпринимателей.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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Новый закон о финансовом мониторинге поможет ослабить контроль добросовестных бизнесменов и одновременно усилить для безответственных предпринимателей. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью онлайн-изданию MC Today, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Обновленный законопроект о финансовом мониторинге мы разрабатывали несколько лет... 6 декабря 2019 года мы наконец приняли документ. Президент подписал его в конце декабря (закон вступает в силу 28 апреля 2020 года). Обновленным законом мы одновременно и ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан, и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью“, - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Министр утверждает, что ранее компании были обязаны сообщать в Госфинмониторинг об операциях, сумма которых превышает 150 тыс грн.

“Мы увеличили предельный порог суммы до 400 тыс грн и уменьшили список признаков операций, о которых нужно обязательно сообщать – теперь их всего четыре (раньше было 17 — ред.). Теперь у субъектов первичного финансового мониторинга больше маневров для определения того, является ли подозрительной финансовая операция. Мы убрали законодательные ограничения для установления признаков “подозрительных“ финансовых операций“, - сказала Маркарова.

В то же время, Маркарова считает, что банки должны сами научиться мониторить и выявлять подозрительные финансовые операции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут проверять налоговою систему.

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Теги: Маркарова, Минфин, финмониторинг
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