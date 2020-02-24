Курсы валют на 24 января: гривна ускоренно теряет позиции

Нацбанк ощутимо опустил гривну. В то же время на межбанке наблюдается противоположная тенденция.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 января, ослабил гривну на 19 копеек по отношению к доллару и на 21 по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 23 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,5212 гривны (+0,1902);

– 100 евро – 27,1989 (+0,2146).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продажеснизился на 10 копеек до 24,30 гривен за доллар, курс в покупке до 24,27 гривен за доллар. Курс евро снизился на 28 копеек до 26,89 гривен за евро.

Напомним, в Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих.

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