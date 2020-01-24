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Коболев в Давосе назвал преимущества ГТС Украины

Комментариев: 2
Украинская газотранспортная система может служить не только для транзита российского газа, подчеркнул председатель правления Нафтогаза.
Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев
Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев
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Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев, выступая на форуме в Давосе, предложил европейским газовым трейдерам использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа. Об этом в четверг, 23 января, сообщило агенство Укринформ.

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По словам Коболева, использование европейскими потребителями украинской инфраструктуры поможет оператору газотранспортной системы Украины зарабатывать деньги и составит преимущество для европейских потребителей. 
 
Он подчеркнул, что ГТС Украины может служить не только для транзита российского газа.
 
“Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии“, - указал глава Нафтогаза.
 
Также Коболев предложил европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа.
 
“Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум десять миллиардов кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей“, - заявил он.

Напомним, в Нафтогазе прокомментировали снятие арестов с активов Газпрома.

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Теги: Украина, газ, ЕС, ГТС, хранилища, транзит газа, Андрей Коболев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 12:50
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гость
Экс-сотрудник прокуратуры пытался продать 56 кг ртути

Ну что за хрень вы несете? Ртуть в обычных условиях не так и опасна как малюют. А хороша для извлечения золота из породы, вот тогда при нагреве может проявлять угрозу отравления.
гость  (аноним)  24.01.2020, 12:38
Оценка:  0
гость
С Юга на Север? А как же Свиное устье пшеков откуда поступает несметное количество ДЕШЕВОГО амеровского СПГ? И откуда на Юге столько газа? Идиши и турки только разведку ведут на шельфе и это очень глубоко и добыча дорогая. От арабов тянуть трубы себе дороже. И?
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