Коболев в Давосе назвал преимущества ГТС Украины

Украинская газотранспортная система может служить не только для транзита российского газа, подчеркнул председатель правления Нафтогаза.

Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев, выступая на форуме в Давосе, предложил европейским газовым трейдерам использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа. Об этом в четверг, 23 января, сообщило агенство Укринформ Читай также: Глава Нафтогаза прокомментировал возможную отставку

По словам Коболева, использование европейскими потребителями украинской инфраструктуры поможет оператору газотранспортной системы Украины зарабатывать деньги и составит преимущество для европейских потребителей.

Он подчеркнул, что ГТС Украины может служить не только для транзита российского газа.

“Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии“, - указал глава Нафтогаза.

Также Коболев предложил европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа.

“Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум десять миллиардов кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей“, - заявил он.

Напомним, в Нафтогазе прокомментировали снятие арестов с активов Газпрома.

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