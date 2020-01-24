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Семьи могут выбирать, кто из родителей пойдет в декретный отпуск при рождении малыша

Комментариев: 2
В декретный отпуск по уходу за ребенком может идти не только мать.
Украинские семьи могут сами выбирать, кто из родителей будет брать декретный отпуск по уходу за новорожденным малышом
Украинские семьи могут сами выбирать, кто из родителей будет брать декретный отпуск по уходу за новорожденным малышом
depositphotos.com

Украинские семьи могут сами выбирать, кто из родителей будет брать декретный отпуск по уходу за новорожденным малышом. Кроме того, ухаживать за ребенком могут и другие члены семьи. Об этом сообщает Лига.Закон.

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Декретный отпуск бывает двух видов: в связи с беременностью и родами и по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Второй отпуск может брать не только мать, но и другие члены семьи. При необходимости до достижения малышом 3 лет, отпуск могут брать по очереди все члены семьи.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком необходимо подать ряд документов по месту работы:

  • заявление на имя руководителя с просьбой о декретном отпуске;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • справку о том, что мать не пошла в декретный отпуск по уходу за ребенком или вышла на работу до окончания срока социального отпуска.

В то же время, за тем членом семьи, который идет в декретный отпуск, сохраняется место работы, ему насчитывается стаж и выплачивается помощь. Если заявление на декрет подает отец, то работодатель не имеет права отказать ему.

Напомним, киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам.

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Теги: декретный отпуск, уход за ребенком, новорожденный
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 11:28
Оценка:  0
гость
Главное чтоб новорожденного сиськой кормили, у кого она рабочая-тому и преференции. А далее это уже скорей воспитание.Кстати в США после РОЖДЕНИЯ ребенка предоставляют всего 12 недель НЕОПЛАЧИВАЕМОГО отпуска.Долой наследие совка! Вперед к стандартам США! СУХС!(3раза)
Путин-Xyйло    24.01.2020, 11:03
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
У соседей - дед в таком "отпуске".
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