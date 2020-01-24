Семьи могут выбирать, кто из родителей пойдет в декретный отпуск при рождении малыша
Украинские семьи могут сами выбирать, кто из родителей будет брать декретный отпуск по уходу за новорожденным малышом. Кроме того, ухаживать за ребенком могут и другие члены семьи. Об этом сообщает Лига.Закон.
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Декретный отпуск бывает двух видов: в связи с беременностью и родами и по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Второй отпуск может брать не только мать, но и другие члены семьи. При необходимости до достижения малышом 3 лет, отпуск могут брать по очереди все члены семьи.
Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком необходимо подать ряд документов по месту работы:
- заявление на имя руководителя с просьбой о декретном отпуске;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку о том, что мать не пошла в декретный отпуск по уходу за ребенком или вышла на работу до окончания срока социального отпуска.
В то же время, за тем членом семьи, который идет в декретный отпуск, сохраняется место работы, ему насчитывается стаж и выплачивается помощь. Если заявление на декрет подает отец, то работодатель не имеет права отказать ему.
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