Криклий раскрыл детали сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn

В Давосе было подписано соглашение о намерениях дальнейшего сотрудничества.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал детали о будущем сотрудничестве “Укрзализныци“ и Deutsche Bahn. Об этом он рассказал в эфире 1+1.

“В Давосе было подписано соглашение о намерениях дальнейшего сотрудничества. Речь идет о том, что собственно тот технический опыт, опыт операционного управления, процедуры закупок оказание сервисных услуг и, собственно, всех тех компонентов, которые действительно в Deutsche Bahn, одного из крупнейших железнодорожных операторов в Европе, тоже смогут преобразовать и разделить эту экспертизу с “Укрзализныцей“. Не идет речь о передаче, концессии, продаже, приватизации или еще какие-то формы собственности, идет исключительно о передаче тех экспертиз и наработок, которые есть у Deutsche Bahn и они готовы с нами этим поделиться и для этого мы внедрили стратегическое партнерство“, - утверждает министр.

Министр акцентировал, что новое сотрудничество должно положительно повлиять на качество сервиса, поскольку будет вестись активная работа по искоренению коррупции, хаотического менеджмента.

Криклий считает, что положительные изменения украинцы увидят уже в этом году.

“Начинаем с железнодорожных вокзалов. Мы должны превратить их в удобные места, где пассажиры могут отдохнуть и что-то купить. И это не повлияет на цену билетов“, - добавил министр.

Криклий также прокомментировал, означает ли это сотрудничество то, что Deutsche Bahn начинает руководить “Укрзализныцей“.

“Не совсем под управление. Будет наш менеджмент, конечно это остается в государственной собственности, но параллельно с ними будут и немцы, которые будут предоставлять советы, как владельцу государства, которые лучшие управленческие решения необходимо принимать, учитывая опыт Deutsche Bahn“, - уточнил министр.

Напомним, в Кабмине объяснили сотрудничество УЗ с немцами.

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