Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Криклий раскрыл детали сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn

Комментариев: 2
В Давосе было подписано соглашение о намерениях дальнейшего сотрудничества.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
Скрин видео

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал детали о будущем сотрудничестве “Укрзализныци“ и Deutsche Bahn. Об этом он рассказал в эфире 1+1.

“В Давосе было подписано соглашение о намерениях дальнейшего сотрудничества. Речь идет о том, что собственно тот технический опыт, опыт операционного управления, процедуры закупок оказание сервисных услуг и, собственно, всех тех компонентов, которые действительно в Deutsche Bahn, одного из крупнейших железнодорожных операторов в Европе, тоже смогут преобразовать и разделить эту экспертизу с “Укрзализныцей“. Не идет речь о передаче, концессии, продаже, приватизации или еще какие-то формы собственности, идет исключительно о передаче тех экспертиз и наработок, которые есть у Deutsche Bahn и они готовы с нами этим поделиться и для этого мы внедрили стратегическое партнерство“, - утверждает министр.

Министр акцентировал, что новое сотрудничество должно положительно повлиять на качество сервиса, поскольку будет вестись активная работа по искоренению коррупции, хаотического менеджмента.

Криклий считает, что положительные изменения украинцы увидят уже в этом году.

“Начинаем с железнодорожных вокзалов. Мы должны превратить их в удобные места, где пассажиры могут отдохнуть и что-то купить. И это не повлияет на цену билетов“, - добавил министр.

Криклий также прокомментировал, означает ли это сотрудничество то, что Deutsche Bahn начинает руководить “Укрзализныцей“.

“Не совсем под управление. Будет наш менеджмент, конечно это остается в государственной собственности, но параллельно с ними будут и немцы, которые будут предоставлять советы, как владельцу государства, которые лучшие управленческие решения необходимо принимать, учитывая опыт Deutsche Bahn“, - уточнил министр.

 

Напомним, в Кабмине объяснили сотрудничество УЗ с немцами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Укрзализниця, Криклий, Мининфраструктуры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Goga19041984    24.01.2020, 11:43
Оценка:  -4
Goga19041984
Зарплаты нам железнодорожникам обычным подымитемразотники пи_ры конченые.
poputchikkm    24.01.2020, 11:32
Оценка:  0
poputchikkm
Нахрена начинать с вокзалов?! Там что, живут?! Основое назначение вокзала - билеты продавать, или ещё там торговых центров не хватает?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь