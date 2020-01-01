Государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию

Нардепы планируют принять законопроект, который обяжет украинцев перечислять деньги в негосударственные пенсионные фонды .

Украинцы будут вынуждены откладывать деньги на будущую пенсию. Нардепы подготовили соответствующий законопроект. Согласно ему, все украинцы, которые работают официально, должны будут платить дополнительные деньги для накопления на пенсию. Это будет их "вторая пенсия". Сколько придется платить украинцам, пишет Сегодня.

Каждый украинец будет решать сам, сколько он хочет откладывать денег на "вторую пенсию", однако минимальная сумма — 1% от оклада. Средства будут хранить негосударственные пенсионные фонды или компании по управлению активами.

“Все остальное – добровольно. Если хотите, чтобы это было 10 или 15%, то договаривайтесь, на каких принципах вы будете делать такой собственный уже для каждого человека такой накопительный фонд“, - говорит Галина Третьякова, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Участвовать в программе будут все украинцы, которые трудоустроены официально. Если наступит преждевременная смерть вкладчика, то деньги получат наследники.

“Все работающие должны отчислять себе на пенсию. Если даже человеку остается один год до пенсии, вы все равно отсчитываете, а затем, когда вы выходите на пенсию, получаете такую премию к пенсии себе“, - комментирует будущий закон Александр Панченко, член Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка.

Авторы законопроекта считают, что “вторая пенсия” сможет молодым украинцам помочь обеспечить спокойную старость и не оказаться с минимальными выплатами, поскольку нагрузка на Пенсионный фонд будет из-за демографического кризиса.

“Сегодня имея больше 13 миллионов застрахованных лиц и 11,3 миллиона пенсионеров, по сути 10 работающих содержат 8,6 пенсионера“, - комментирует Ирина Ковпашко, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Принять этот закон нардепы планируют до конца текущего года.

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