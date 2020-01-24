Проблема долгостроев: Как власть может сократить количество замороженных объектов строительства

Эксперты считают, что власть должна урегулировать проблему долгостроев соответствующим законом.

В 2020 году в Украине не будет системной достройки замороженных объектов depositphotos.com

Киевская власть приняла решение освободить от сбора на развитие инфраструктуры (паевые взносы) застройщиков, которые решат достроить замороженные объекты. С 2021 года этот взнос планируют отменить по всей Украине. Об этом пишет UBR.

Читай также: Сколько замороженных объектов начнут достраивать в столице в 2020 году — эксперт

Этот год станет переходным этапом. Власть установила фиксированную ставку для паевого участка на уровне:

4% для нежилых зданий и сооружений;

2% для жилых домов;

0% для промышленного строительства и других объектов, которые имеют социальное значение.

За какие объекты готовы браться застройщики

Прежде всего, застройщиков интересуют объекты, в которых часть квартиры (около 30%) уже продана.

В Украине на законодательном уровне вопрос с замороженными объектами строительства пока не решен. Поэтому риск появления новых долгостроев довольно высок.

“Это значительно увеличивает риски застройщиков, готовых взяться за подобный объект. При этом, чтобы объект был потенциально интересен девелоперу, количество проданных в нем квартир не должно превышать 30-50%“, – утверждает директор по маркетингу проекта многофункционального ЖК “Polaris Home&Plaza“ Анжелика Саакян.

Эксперты одобряют отмену паевого участия для застройщиков, которые возьмутся за замороженные объекты, однако считают, что этого недостаточно.

“Помимо паевого, очень часто полноценно войти в проект застройщикам мешает оспаривание земли, невозможность точно определить количество пострадавших инвесторов, существенные, но необходимые траты по изменению устаревшей концепции проекта“, – рассказала управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья (RED Community) Татьяна Шульга-Забельская.

Эксперт считает, что в 2020 году в Украине не будет системной достройки замороженных объектов.

“Рентабельность участия в долгострое, вне зависимости от его технического состояния или наличия “шлейфа“ нерешенных юридических вопросов, вряд ли превысит 20%. А затраты на достройку могут быть на 10-15% выше, чем реализацию проекта с чистой площадки. Пока нет благоприятного режима, чтобы решить судьбу всех пострадавших инвесторов“, – говорит Татьяна Шульга-Забельская.

Сколько нужно средств на достройку замороженных объектов

Застройщики говорят, что эта сумма варьируется от 3 до 5 млн долларов. Кроме того, застройщика, который берется за долгострой, ждут и другие процессы — технический, юридический, пересмотр концепта и т.д.

“Сегодня девелоперу, чтобы зайти в замороженный проект, требуется тщательный технический аудит объекта для определения его реального технического состояния и определения возможных рисков. У всех замороженных строек разная степень готовности: где-то возведен каркас из нескольких этажей, а где-то лишь подготовлен котлован. Поэтому требуется исследование его конструктивных элементов, внутренних сетей, если таковые имеются, степени изношенности оборудования, реальных сроков введения в эксплуатацию и пр., а также возможность трансформации проекта в условиях возросшего спроса“, – заметила Анжелика Саакян.

Эксперты считают, что решение проблемы долгостроев лежит в партнерстве между государством и бизнесом, которое должно быть прописано в соответствующем законе.

Напомним, правительство готовит законопроект по решению проблемы “долгостроев“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram