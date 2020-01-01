Бухгалтеров будут штрафовать за проведение подозрительных финансовых операций

Субъекты финмониторинга обязаны сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях.

Бухгалтеров обяжут сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала в интервью для MC Today, что такая норма прописана в новом законе о противодействии легализации доходов.

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В то же время, власть решила поднять лимит суммы финансовых операциях, о которых нужно сообщать в Госфинмониторинг, до 400 тыс грн.

Закон также определяет, какие операции считаются подозрительными. Речь идет о крупных и сложных финансовых операциях, а также о тех, которые проведены необычным способом или не имеют очевидную экономическую или законную цель.

“Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 000 грн. Но когда в банк приходит один ФОП с ведомостью и паспортами многих других ФОП и пытается снять наличные, то это подозрительная операция и, вероятно, по ней есть нарушение закона“, - говорит министр.

Если бухгалтер или любой другой субъект финансового мониторинга, провел подозрительную операцию и не сообщил о ней, то ему будет выписан большой штраф. Чтобы такого не произошло, субъект финмониторинга может отказать в проведении подозрительной операции.

Напомним, Госфинмониторинг “засек“ подозрительных операций на 92 миллиарда.

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