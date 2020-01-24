Беларусь запретила импорт птицы из Украины

Беларусь вслед за Евросоюзом запретила ввоз мяса птицы из Винницкой области из-за гриппа птиц.

Беларусь запретила ввоз птицы из Украины из-за регистрации в Винницкой области случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.

“По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Винницкой области Украины зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом“, - говорится в сообщении.

В связи с этим с 24 января введены временные ограничения на ввоз в республику из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).

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Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь такой продукции из Винницкой области отменены.

Как уточнили в департаменте, ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Белоруссии, на прошедшие термическую обработку шроты для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Наряду с этим в департаменте отметили необходимость дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Напомним, ранее ЕС приостановил ввоз мяса птицы с Украины.

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