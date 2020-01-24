Кабмин предлагает выплачивать компенсацию за задержку зарплаты
Соответствующий законопроект правительство подаст на рассмотрение в ВР.
Правительство подает в парламент новый законопроект. Документ инициирует выплату компенсации людям, которые не получают свои зарплаты вовремя. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Предполагается, что компенсацию будут платить за задержку таких выплат:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
Напомним, Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний.
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