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Кабмин предлагает выплачивать компенсацию за задержку зарплаты

Комментариев: 1
Соответствующий законопроект правительство подаст на рассмотрение в ВР.
Правительство подает в парламент новый законопроект
Правительство подает в парламент новый законопроект
Пресс-служба Кабмина

Правительство подает в парламент новый законопроект. Документ инициирует выплату компенсации людям, которые не получают свои зарплаты вовремя. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Предполагается, что компенсацию будут платить за задержку таких выплат:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

Напомним, Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний.

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Теги: Гончарук, выплаты, задержка зарплат в украине, Кабмин
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
poputchikkm    24.01.2020, 14:22
Оценка:  0
poputchikkm
Кто будет выплачивать компенсацию и из каких фондов?!
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