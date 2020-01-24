Кабмин предлагает выплачивать компенсацию за задержку зарплаты

Соответствующий законопроект правительство подаст на рассмотрение в ВР.

Правительство подает в парламент новый законопроект. Документ инициирует выплату компенсации людям, которые не получают свои зарплаты вовремя. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Предполагается, что компенсацию будут платить за задержку таких выплат:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Напомним, Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний.

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