Доллар в обменниках дешевеет перед выходными

Американская валюта дешевеет в обменных пунктах, несмотря на рост официального курса доллара.

Перед выходными курс доллара в обменниках киевских банков пошел вниз, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 24 января, курс продажи наличного доллара понизился на 9,85 коп. до 24,4626 UAH/USD, курс покупки - на 9,92 коп. до 24,1526 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 12,15 коп. до 26,6026 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,30 коп. до 27,1106 UAH/EUR.

Национальный банк на 24 января опустил официальный курс гривны на 19 копеек - до 24,52 за доллар.

Напомним, украинцы ежедневно переводили около 130 млрд в 2019 году.

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