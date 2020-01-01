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Швейцария выпустила самую маленькую монету в мире

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Диаметр новой монеты - 2,96 мм.
Самая маленькая монета в мире
Самая маленькая монета в мире
swissmint.ch

В Швейцарии выпустили самую маленькую монету в мире. На аверсе монеты изображен Альберт Эйнштейн. Физика решили изобразить на монете, поскольку его личность является воплощением терпения и решимости. Более того, жизнь ученого связана со Швейцарией. Об этом сообщает Государственный монетный двор Швейцарии.

Диаметр новой монеты - 2,96 мм, а все - 0,063 грамма. Номинальная стоимость монеты - 1/4 швейцарского франка (26 центов) — это написано на реверсе монеты.

Всего изготовили 999 монет, продавать их будут по 199 франков. В комплекте с монетой будут продавать лупу и подсветку, поскольку без них изображение разглядеть будет невозможно.

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Теги: монета, новая монета, самая маленькая монета в мире, Швейцария, Альберт Эйнштейн
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