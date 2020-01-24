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Какие купюры чаще всего подделывают в Украине

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Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты старого образца.
На 1 млн настоящих банкнот приходится 2,9 поддельных
На 1 млн настоящих банкнот приходится 2,9 поддельных
depositphotos.com

На 1 млн настоящих банкнот приходится 2,9 штук поддельных. Такую статистику за 2019 год опубликовал Нацбанк Украины.

“Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца — номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно“, — сообщили в НБУ.

Меньше стали подделывать 200 грн (на 17%), 100 (на 29%), 50 и 20 грн (на 31%).

“В основном изъяты из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций. При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания“, — отметили в Нацбанке.

Изымали банки поддельные не только гривны, но и доллары — 75% изъятых поддельных купюр — это доллары, 23% - евро, 2% - российские рубли.

Чаще всего попадали фальшивые 100-долларовые купюры, а также 50 и 500 евро.

Напомним, в Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих.

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Теги: НБУ, поддельные банкноты, фальшивые деньги
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 16:55
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а!

На кацапстане, какой-то депутатишка госДуры, предложил Украине вступить в таежный союз!
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а -а-а!!!
Мрази кацапские, еб.и.тесь сами!
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