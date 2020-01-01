Объем финансирования составляет 172,58 млрд гривен.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,58 млрд гривен. Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным“, - написал Гончарук.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2020 года в Украине проживает 11,3 млн людей, которые получают государственную пенсию.

Напомним, государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram