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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

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Объем финансирования составляет 172,58 млрд гривен.
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,58 млрд гривен. Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным“, - написал Гончарук.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2020 года в Украине проживает 11,3 млн людей, которые получают государственную пенсию.

Напомним, государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.

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Теги: Пенсионный фонд, Кабмин, Гончарук, пенсии
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