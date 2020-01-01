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После соглашения с РФ газ в Европе подешевел - НАК

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Снижение цен уже почувствовали европейские потребители, а вскоре стоимость газа также может снизиться в Украине.
Коболев говорит, что газ в Украине может подешеветь
Коболев говорит, что газ в Украине может подешеветь
depositphotos.com
В Европе снизились цены на газ после подписания транзитного контракта между Украиной и Россией, вскоре цены могут уменьшиться и в Украине. Об этом во время выступления на форуме в Давосе сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев, сообщает Укринформ.
 
“Что мы видим сейчас, положительное решение конфликтной ситуации привело к значительному снижению цены на газ. Это почувствовали многие потребители в Европе и, мы надеемся, в ближайшем будущем украинские потребители также получат преимущества от снижения цены“, - сказал Коболев.
 
По его словам, Нафтогаз был скептически настроен к возможности подписания контракта еще в ноябре-декабре 2019 года.
 
“Приемлемый компромисс был найден и подписан“, - отметил Коболев.

Напомним, Украина и Польша начали виртуальный реверс газа.

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Теги: Европа, газ, Нафтогаз, газовые контракты, цена на газ, Андрей Коболев, тарифы на газ
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