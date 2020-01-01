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Милованов рассказал, какая промышленная отрасль лидировала по темпам рота в 2019 году

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Лидером по темпу роста среди отраслей промышленности стало производство строительной продукции.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

В 2019 году лидером по темпу роста среди отраслей промышленности стало производство строительной продукции, которое выросло на 20%. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.

“В 2019 году сфера строительства была лидером по темпам роста. По итогам 2019 года (п/п) по предварительным данным Госстата в строительстве наблюдался рост объемов выполненных работ на 20% (плюс 8,5% в 2018 году)“, - написал Милованов.

Министр отметил, что на рост, в частности, повлияла и политика страны по улучшению инфраструктуры. Речь идет об автомобильных дорогах.

“Это в сочетании с увеличением вложения собственных средств предприятий в модернизацию и расширение производства обусловило значительное увеличение строительства инженерных сооружений («плюс» 23,3%) и нежилых зданий (плюс 27,4% соответственно)“, - утверждает министр.

В то же время, если говорить о жилищном строительстве, то тут, по сравнению с другими подвидами строительной деятельности, рост был незначительным — лишь 3%.

Напомним, в Украине продолжается падение металлургии.

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Теги: Милованов, Минэкономики, промышленность
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