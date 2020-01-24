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Лукашенко договаривается о покупке нефти с США и ОАЭ

Комментариев: 5
Беларусь начала тестировать все маршруты, чтобы посмотреть, какие будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти.
Александр Лукашенко не блефовал в разговоре с Владимиром Путиным
Александр Лукашенко не блефовал в разговоре с Владимиром Путиным
depositphotos.com

Власти Беларуси ведут переговоры о закупках нефти по мировым ценам в том числе с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА в пятницу, 24 января.

“Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше“, – сказал Лукашенко и напомнил, что в случае с Россией “каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты“.

Белорусский лидер подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию по нефти.

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Один из маршрутов альтернативной поставки – через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут – из Гданьска по одной из ниток нефтепровода Дружба, который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме.

“Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб“, – сказал Лукашенко.

Третье направление, продолжил Александр Лукашенко, также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

“И четвертое – это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть“, – заявил глава Беларуси и заверил, отметил, что “нельзя зависеть от одной страны“.

По словам Лукашенко, Беларусь начала тестировать все маршруты, чтобы посмотреть, какие будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти.

“Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять“, – резюмировал он.

Напомним, Беларусь начала закупать нефть у Норвегии.

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Теги: Россия, Украина, нефть, США, Беларусь, Лукашенко, ОАЭ, Александр Лукашенко
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 17:58
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 24.01.2020, 17:49
Мечтай дальше ИДИОТ.
гость  (аноним)  24.01.2020, 17:56
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 24.01.2020, 17:23
Дебил! Слышал звон да не знаешь где он.
Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС.
гость  (аноним)  24.01.2020, 17:49
Оценка:  0
гость
Гыгыгыгыгыгыгыгыгы!!
Наш брат, Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США, наванговал, что Северный поток-2 откладывается на 2 года, а может и больше!
США подождали, пока кацапоиды втюхают миллиарды в строительство, и ...перекрыли кислород
гость  (аноним)  24.01.2020, 17:24
Оценка:  +1
гость
Вот это поворот!!!
Жыве Беларусь!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  24.01.2020, 17:23
Оценка:  +1
гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а!

На кацапстане, какой-то депутатишка госДуры, предложил Украине вступить в таежный союз!
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а -а-а!!!
Мрази кацапские, еб.и.тесь сами!
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