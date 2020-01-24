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ЕС выделит Украине 26 млн евро на земельную реформу — Гончарук

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Проект будущего Соглашения с ЕС сегодня одобрил Кабмин.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Евросоюз планирует выделить Украине 26 млн евро. Эти средства пойдут на улучшение прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами, а также на осуществление земельной реформы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия “Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине“, - пишет премьер.

Если Соглашение будет подписано, то помощь будет направленна на:

  • институциональную и секторальную реформы в сельском хозяйстве и сельской местности;
  • поддержку малых фермерских хозяйств;
  • поддержку земельной реформы

Напомним, Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину.

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Теги: Гончарук, ЕС, земельная реформа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 18:59
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гость
Гниды готовятся к распродаже всего и вся ! Вот ,бл-дь, выбрали паяца в президенты а он начал творить такое, что и на голову не натянешь !
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