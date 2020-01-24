ЕС выделит Украине 26 млн евро на земельную реформу — Гончарук

Проект будущего Соглашения с ЕС сегодня одобрил Кабмин.

Евросоюз планирует выделить Украине 26 млн евро. Эти средства пойдут на улучшение прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами, а также на осуществление земельной реформы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия “Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине“, - пишет премьер.

Если Соглашение будет подписано, то помощь будет направленна на:

институциональную и секторальную реформы в сельском хозяйстве и сельской местности;

поддержку малых фермерских хозяйств;

поддержку земельной реформы

Напомним, Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину.

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