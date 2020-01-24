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Кабмин пообещал улучшить медпомощь для жителей сел

Комментариев: 2
Правительство приняло соответствующее постановление.
Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета
Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета
depositphotos.com

Правительство приняло постановление, которое поможет украинцам, живущим в сельской местности, получать более качественные медуслуги. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направляться на развитие медицины в сельской местности“, – написал Гончарук в Telegram.

Премьер утверждает, что местная власть сможет пустить средства на постройку новых амбулаторий, а также купить автотранспорт для больниц.

Напомним, раннюю диагностику опухолей теперь будут проводить бесплатно.

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Теги: Гончарук, медицина, медреформа, амбулатории
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Комментариев (2)
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Michael2811    24.01.2020, 19:12
Оценка:  -7
Michael2811
Обещать-не значит жениться!!!!
гость  (аноним)  24.01.2020, 19:09
Оценка:  0
гость
Этим скотам верить- себя не уважать.
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