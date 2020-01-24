Кабмин пообещал улучшить медпомощь для жителей сел

Правительство приняло соответствующее постановление.

Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета depositphotos.com

Правительство приняло постановление, которое поможет украинцам, живущим в сельской местности, получать более качественные медуслуги. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

“Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направляться на развитие медицины в сельской местности“, – написал Гончарук в Telegram.

Премьер утверждает, что местная власть сможет пустить средства на постройку новых амбулаторий, а также купить автотранспорт для больниц.

Напомним, раннюю диагностику опухолей теперь будут проводить бесплатно.

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