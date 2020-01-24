Кабмин пообещал улучшить медпомощь для жителей сел
Правительство приняло соответствующее постановление.
Правительство приняло постановление, которое поможет украинцам, живущим в сельской местности, получать более качественные медуслуги. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.
“Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направляться на развитие медицины в сельской местности“, – написал Гончарук в Telegram.
Премьер утверждает, что местная власть сможет пустить средства на постройку новых амбулаторий, а также купить автотранспорт для больниц.
Напомним, раннюю диагностику опухолей теперь будут проводить бесплатно.
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