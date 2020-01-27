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Транзит газа РФ вдвое ниже оплаченных объемов

Комментариев: 1
Газпром платит за забронированные можности ГТС Украины, несмотря на фактический объем прокачки.
Украина прокачала 2 млрд кубометров газа из 65 в этом году
Украина прокачала 2 млрд кубометров газа из 65 в этом году
facebook.com/pg/utg.ua

С начала действия нового транзитного контракта с 1 января Россия прокачала через украинскую ГТС 2 млрд кубометров газа, заплатив за транспортировку вдвое большего объема. Об этом сообщает глава Оператора ГТС Сергей Макогон в Facebook.

“Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировала транзитом 2 млрд кубометров газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. Стоит заметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки)“, - сообщил он.

По словам Макогона, в соответствии с новым соглашением о транзите Россия бронирует мощности украинской ГТС и платит за забронированные объемы даже в случае, если не использует их полностью.

“Это реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип “качай или плати“, - добавил чиновник.

Напомним, Украина и Польша начали виртуальный реверс газа.

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Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, российский газ, транзит газа
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.01.2020, 11:13
Оценка:  -2
гость
Контракт на среднегодовой объем и оплачивают ежемесячно, но прокачать могут один месяц 2 млрд, другой 7 млрд. (в зависимости от потребности. Так что никакой выгоды не вижу.По итогам года будем посмотреть...Однако исходя из сумм Украина по 3 млрд$/год получала а теперь ок7 за 5
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