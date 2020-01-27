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Курсы валют на 27 января: гривна отыграла вчерашнее падение

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Нацбанк укрепил гривну, компенсировав ее ослабление днем ранее. В то же время на межбанке гривна резко опустилась.
Курсы валют на 27.01.2020
Курсы валют на 27.01.2020
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на понедельник, 27 января, укрепил гривну на 19 копеек по отношению к доллару и на 34 по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 24 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,3301 гривны (-0,1911);

– 100 евро – 26,8495 (-0,3494).

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 18 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,44 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 26,99 гривен за евро.

Напомним, стало известно, какие купюры чаще всего подделывают в Украине.

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