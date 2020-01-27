Цена на нефть преодолела психологический рубеж
Нефть марок Brent и WTI в пятницу потеряли пару процентов. Brent впервые с начала года опустилась ниже $61.
Цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала до $60,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:33 по Киеву.
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В последний раз стоимость нефти Brent находилась ниже $61 за баррель 3 декабря 2019 года.
По итогам торгов цена снизилась сразу на 1,76%. На пике снижения нефть марки Brent торговалась на уровне $60,8 за баррель, что на 2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,2% - до $54,37 за баррель.
Напомним, Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть.
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