Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена на нефть преодолела психологический рубеж

Комментариев: 4
Нефть марок Brent и WTI в пятницу потеряли пару процентов. Brent впервые с начала года опустилась ниже $61.
Нефть дешевеет несколько дней подряд
Нефть дешевеет несколько дней подряд
depositphotos.com

Цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала до $60,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:33 по Киеву.

Читай также: Лукашенко договаривается о покупке нефти с США и ОАЭ

В последний раз стоимость нефти Brent находилась ниже $61 за баррель 3 декабря 2019 года.

По итогам торгов цена снизилась сразу на 1,76%. На пике снижения нефть марки Brent торговалась на уровне $60,8 за баррель, что на 2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,2% - до $54,37 за баррель.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.01.2020, 11:40
Оценка:  0
гость
11:23 я клей не нюхаю, я больше по водке и травке. Вчера по вискарю конкретно выступил. Щас хево пиздa,но ниче,классно провисел блеать
гость  (аноним)  27.01.2020, 11:23
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 27.01.2020, 11:19

Прекрати клей нюхать - легкие выплюнешь! И марш в школу!!!!
гость  (аноним)  27.01.2020, 11:22
Оценка:  0
гость
Пинды в тревоге...Их сланцевая WTI ниже по качеству русской URALS, но добыча дороже.Будем ждать что амеры замутят...Они китам боевой вирус запустили чтоб экономику КНР уронить, а оно по нефти ударило. А тут еще и Бразилия сбивает цену нефти на амеровском рынке.Замутят там войнушку
гость  (аноним)  27.01.2020, 11:19
Оценка:  0
гость
А я вчера преодолел психологический барьер,когда на клубешнике оттарабанил тёлочку. Прям в туалете. А потом мы бухие танцевали на танцполе и я лазил у нее в трусах прям перед столиками. А когда спускались с подиума,я наебенился и порвал брюки,дыра на все очко
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь