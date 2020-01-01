Эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины

Временная потеря рынка ЕС будет стоить отечественным производителям курятины в среднем 14,5 млн евро в месяц.

Убытки украинских экспортеров курятины от закрытия рынка Евросоюза составят около 14,5 млн евро в месяц. Об этом сказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Андрей Мартыненко, сообщает УНН в субботу, 25 января.

Читай также: Беларусь запретила импорт птицы из Украины

Отмечается, что его расчеты подкреплены показателями экспорта отечественной курятины в ЕС. За 11 месяцев 2019 года он составил 159,6 млн евро, что составляет 33% от общего объема.

“Исходя из имеющихся цифр предыдущего года может предположить, что временная потеря рынка ЕС будет стоить отечественным производителям в среднем 14,5 млн евро в месяц“, – заявил Мартыненко.

По его словам, ЕС – важнейший торговый партнер для Украины. За 11 месяцев 2019 года экспорт украинской продукции АПК в ЕС составил $7,2 млрд, что составляет 36% от общего экспорта украинского агропродовольственной продукции.

Напомним, ЕС приостановил ввоз мяса птицы с Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram