Великобритания выпускает новую монету в честь Brexit

Номинал монеты — 50 пенсов.

Великобритания выпускает новые монеты в честь выхода страны из состава Евросоюза. Номинал монеты — 50 пенсов. Об этом сообщается на сайте монетного двора Великобритании.

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На монете есть надпись: “Мир, процветание и дружба со всеми странами“ и дата, когда Британия официально выступит из состава ЕС — 31 января 2020 года.

3 млн монет потупит в оборот 31 января. Позже выпустят еще около 7 млн.

Новая монета в честь выхода страны из ЕС www.royalmint.com

Напомним, Швейцария выпустила самую маленькую монету в мире.

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