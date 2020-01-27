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Великобритания выпускает новую монету в честь Brexit

Комментариев: 1
Номинал монеты — 50 пенсов.
31 января Великобритания выходит из состава ЕС
31 января Великобритания выходит из состава ЕС
depositphotos.com

Великобритания выпускает новые монеты в честь выхода страны из состава Евросоюза. Номинал монеты — 50 пенсов. Об этом сообщается на сайте монетного двора Великобритании.

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На монете есть надпись: “Мир, процветание и дружба со всеми странами“ и дата, когда Британия официально выступит из состава ЕС — 31 января 2020 года.

3 млн монет потупит в оборот 31 января. Позже выпустят еще около 7 млн.

Новая монета в честь выхода страны из ЕС
Новая монета в честь выхода страны из ЕС
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Напомним, Швейцария выпустила самую маленькую монету в мире.

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Теги: Великобритания, Brexit, ЕС, новая монета
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.01.2020, 11:14
Оценка:  0
гость
Нормальные страны пытаются выйти из ЕС,а кто-то туда лезеткак говно из жопы)
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