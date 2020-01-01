НБУ вводит в обращение обновленную купюру

Новые 200 грн потупят в обращение 25 февраля.

НБУ в ближайшем времени введет в оборот обновленную 200-гривневую купюру. Банкнота поступит в обращение с 25 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Банкнота очень похожа на предыдущую версию 200 гривен. Но дизайн немного обновили.

Обновленные 200 грн поступят в обращение 25 февраля flickr.com

На лицевой стороне банкноты нарисован портрет Леси Украинки, а на оборотной – изображена Въездная башня Луцкого замка.

Регулятор решил сделать элементы защиты на новых банкнотах более надежными. В частности, усовершенствовали ультрафиолетовую и инфракрасную защиты, серийный номер купюр выполнен шрифтом с переменной высотой знаков. Использовали и новые элементы защиты: о оптически-переменный элемент SPARK - стилизованное изображение водяной лилии, которое постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты, а также - специальная защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны.

Стоит отметить, что старые банкноты (2007 года) из обращения изымать не будут. Обе купюры будут в ходу одновременно.

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