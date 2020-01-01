НБУ вводит в обращение обновленную купюру
НБУ в ближайшем времени введет в оборот обновленную 200-гривневую купюру. Банкнота поступит в обращение с 25 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Банкнота очень похожа на предыдущую версию 200 гривен. Но дизайн немного обновили.
На лицевой стороне банкноты нарисован портрет Леси Украинки, а на оборотной – изображена Въездная башня Луцкого замка.
Регулятор решил сделать элементы защиты на новых банкнотах более надежными. В частности, усовершенствовали ультрафиолетовую и инфракрасную защиты, серийный номер купюр выполнен шрифтом с переменной высотой знаков. Использовали и новые элементы защиты: о оптически-переменный элемент SPARK - стилизованное изображение водяной лилии, которое постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты, а также - специальная защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны.
Стоит отметить, что старые банкноты (2007 года) из обращения изымать не будут. Обе купюры будут в ходу одновременно.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил