Идеальная старость: Какая страна больше всего подходит для пенсионеров

Португалия — самая комфортная страна для жизни на пенсии.

Португалия оказалась на первой позиции в рейтинге стран, которые лучше всего подходят для жизни на пенсии. Об этом пишет журнал International Living.

Читай также: Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Рейтинг составили эксперты Annual Global Retirement Index 2020, которые изучили 24 страны. Семь из них входят в состав ЕС.

Топ-10 лучших стран для жизни пенсионеров выглядит таким образом:

Португалия. Панама. Коста-Рика. Мексика. Колумбия. Эквадор. Малайзия. Испания. Франция. Вьетнам.

При составления рейтинга эксперты обращали внимание на цены на жилье, скидки для пенсионеров, цены на продукты, простоту получения гражданства, развлечение, качество медуслуг, инфраструктуру, климат, безопасность и возможность заниматься бизнесом.

Напомним, государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram