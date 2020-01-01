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Идеальная старость: Какая страна больше всего подходит для пенсионеров

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Португалия — самая комфортная страна для жизни на пенсии.
Рейтинг составили эксперты Annual Global Retirement Index 2020, которые изучили 24 страны
Рейтинг составили эксперты Annual Global Retirement Index 2020, которые изучили 24 страны
depositphotos.com

Португалия оказалась на первой позиции в рейтинге стран, которые лучше всего подходят для жизни на пенсии. Об этом пишет журнал International Living.

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Рейтинг составили эксперты Annual Global Retirement Index 2020, которые изучили 24 страны. Семь из них входят в состав ЕС.

Топ-10 лучших стран для жизни пенсионеров выглядит таким образом:

  1. Португалия.
  2. Панама.
  3. Коста-Рика.
  4. Мексика.
  5. Колумбия.
  6. Эквадор.
  7. Малайзия.
  8. Испания.
  9. Франция.
  10. Вьетнам.

При составления рейтинга эксперты обращали внимание на цены на жилье, скидки для пенсионеров, цены на продукты, простоту получения гражданства, развлечение, качество медуслуг, инфраструктуру, климат, безопасность и возможность заниматься бизнесом.

Напомним, государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.

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Теги: пенсия, жизнь на пенсии, Португалия
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