Идеальная старость: Какая страна больше всего подходит для пенсионеров
Португалия оказалась на первой позиции в рейтинге стран, которые лучше всего подходят для жизни на пенсии. Об этом пишет журнал International Living.
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Рейтинг составили эксперты Annual Global Retirement Index 2020, которые изучили 24 страны. Семь из них входят в состав ЕС.
Топ-10 лучших стран для жизни пенсионеров выглядит таким образом:
- Португалия.
- Панама.
- Коста-Рика.
- Мексика.
- Колумбия.
- Эквадор.
- Малайзия.
- Испания.
- Франция.
- Вьетнам.
При составления рейтинга эксперты обращали внимание на цены на жилье, скидки для пенсионеров, цены на продукты, простоту получения гражданства, развлечение, качество медуслуг, инфраструктуру, климат, безопасность и возможность заниматься бизнесом.
Напомним, государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.
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