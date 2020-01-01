Цены на нефть упали ниже 60 долларов

Из-за "китайского" коронавируса стоимость нефти упала уже более чем на пять долларов за баррель.

Нефть упала до минимумов с начала зимы Getty Images

Мировые цены на нефть продолжают падать на опасениях о снижении спроса из-за распространения коронавируса в Китае.

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Так, утром в понедельник, 27 января, мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,4 (2,31%), до $59,29 за баррель. За пятницу Brent подешевела на $1,35 (2,18%).

Мартовский фьючерс на WTI подешевел на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,31 (2,42%), до $52,88 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,4 (2,52%).

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть.

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