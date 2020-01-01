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Какие надбавки к зарплате предусмотрены для учителей в 2020 году

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Например, за классное руководство педагогам будут насчитывать 20-25% от оклада.
Учителя в этом году начнут получать множество надбавок к зарплате
Учителя в этом году начнут получать множество надбавок к зарплате
depositphotos.com

Учителя в этом году начнут получать множество надбавок к зарплате. Об этом говорится в законопроекте “О среднем образовании”, который недавно приняла Верховная Рада. В нем предусмотрены некоторые надбавки.

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20-25% от оклада педагогам будут насчитывать за классное руководство, еще 10-20% за проверку работ учеников, еще 15-20% педагоги будут получать, если возьмут ответственность за заведование мастерскими или кабинетами информатики, 20% надбавки будут начислять за работу в инклюзивных классах – 20%.

Существуют и другие надбавки, среди которых:

  • заведование структурными подразделениями школы – 25%;

  • заведование классным кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%;

  • заведование библиотекой – 5-15%;

  • обслуживание компьютерной техники – 10-15%;

  • внеклассная работа с учениками – 10-40%;

  • почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%;

  • педагогические звания – 10-30%.

Например, Кабмин предлагает выплачивать компенсацию за задержку зарплаты.

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Теги: зарплата учителей, зарплаты, реформа образования
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